Pioli: “Leao? Decido oggi, sarà un allenamento importantissimo. Negli ultimi due giorni ha avuto buona intensità”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta.

Queste le sue parole in merito a Leao: “Importantissimo l’allenamento di oggi per Leao, ha raggiunto dei picchi di intensità buoni negli ultimi due giorni; nell’allenamento del pomeriggio decideremo. Kjaer ha superato il problema muscolare, ma non è ancora pronto”.

Su Jovic: “Jovic è un calciatore di qualità e di talento, deve essere intenso; nel calcio moderno certe caratteristiche non possono venire meno: parlo di intensità mentale. Se Luka avrà la capacità di mantenere alto questo livello potrà essere d’aiuto”.

Foto: sito Milan