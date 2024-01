Pioli: “Le voci sul futuro non mi danno fastidio. Toglieteci dalla lotta scudetto”

Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma.

Queste le sue parole: “Non sono preoccupato né infastidito, le critiche non mi rendono permaloso. Ci sono aspettative alte dovute al percorso fatto in questi 4 anni ed è normale che tutti si aspettano di vincere sempre. Potevamo andare avanti in Champions e in Coppa Italia, quando non raggiungi gli obiettivi arrivano le critiche ma conta lavorare con serenità e trovare le soluzioni giuste. La stagione è lunga”.

Sulla lotta scudetto: “Scudetto? Toglieteci dalla corsa. Facciamo la corsa su noi stessi, abbiamo fatto un discreto girone d’andata e l’obiettivo è far meglio nel ritorno. 39 punti non sono pochi ma ora dobbiamo pedalare, a cominciare da Udine dove sarà difficile, contro un avversario che ci ha sempre creato problemi. Certo, potevamo avere qualche punto in più: paghiamo quel mese in cui abbiamo affrontato Juventus, Udinese, Lecce e Napoli e abbiamo raccolto solo due punti pur non giocando male”.