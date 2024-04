Pioli: “Le critiche non mi interessano. Si è parlato troppo di me”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha rilasciato le seguente dichiarazioni, nella conferenza stampa tenutasi oggi a Milanello, presentando il derby con l’Inter, in programma domani sera:

Domani si deve rappresentare l’orgoglio del popolo rossonero? “Possiamo usare tutti i termini che crediamo: orgoglio, responsabilità, appartenenza. Per la classifica, per l’eliminazione di giovedì, per lo Scudetto dell’Inter è una occasione per il riscatto, per l’orgoglio”.

Come sono stati questi ultimi giorni dopo la Roma? “Sono stati giorni di lavoro. Ormai è passata, abbiamo lavorato per prepararci al meglio per il derby. Non possiamo essere felici, ma abbiamo lavorato in vista della prossima partita”.

Che derby sarà domani? “Sarebbe importantissimo per il significato della partita e per la classifica. Si è parlato troppo di me e da troppo tempo: credo che questo non abbia fatto bene a nessuno, ma non a me”.

Cosa chiede al suo Milan? “Di vincere domani. Arrivavamo da sette vittorie fila, poi è arrivata questa eliminazione. Il Milan può dare ancora tanto”.

Ha ricevuto troppe critiche? “Il mio Milan può ancora dare tanto. Non mi interessano le critiche. Voi giornalisti e i tifosi possono criticare e giudicare, c’è chi l’ha fatto con più rispetto o con meno rispetto”.

Foto: Twitter Milan