Pioli: “Le critiche ci stanno tutte, ottima settimana di lavoro. Ho un gruppo speciale”

Stefano Pioli ha presentato il derby di domani sera. “Abbiamo preparato un piano partita, anche viste le nostre ultime partite e la finale di Supercoppa. Ci siamo buttati dentro il nostro lavoro con attenzione e determinazione, che serviranno domani in gara. Non so se combacia la data col derby dell’anno scorso… Ma oltre la partita simbolo domani abbiamo una grande opportunità e dobbiamo fare di tutto per coglierla. Ho sempre pensato che si gioca la domenica per come ci si allena. Dal punto di vista del lavoro, della volontà di fare le cose con cura è stata un’ottima settimana. Il recente precedente in Supercoppa? È abbastanza facile fare un’analisi di quella partita. In partite così sentite gli episodi possono decidere la gara: noi abbiamo subito su tre situazioni da palla inattiva. Sono situazioni su cui dobbiamo fare meglio domani. Le critiche non sono eccessive, nelle ultime tre partite le critiche ci stanno tutte. Quando le cose non vanno sono il primo a mettermi in discussione, le persone mediocri non ammettono certi errori. Sono convinto che possiamo fare meglio, posso aiutare la squadra a fare meglio perché le ultime prestazioni non sono state alla nostra altezza. Per gli atteggiamenti visti in settimana, l’ho detto oggi ai miei giocatori, sono ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non un gruppo normale. Nelle difficoltà un gruppo normale ha altri atteggiamenti rispetto a quelli che abbiamo noi, rispetto all’unione d’intenti che ci sono qui a Milanello. Che lo spirito si sia perso non è così, ma dobbiamo dimostrarlo. Ibrahimovic? Purtroppo ieri Zlatan ha fatto dieci minuti con noi, ha fatto solo una piccola parte, oggi non ha lavorato con noi. Le due partite con il Tottenham purtroppo per lui arrivano presto, e in questo momento non sappiamo quando sarà al 100%. Mi auguro con tutto il cuore che possa tornare presto soprattutto per quello che sta facendo. Poche persone farebbero quello che sta facendo lui per tornare dall’infortunio così difficile e complicato. Non molla, va sopra il dolore e sta provando a rientrare. Ma non avevo altre scelte e gliel’ho comunicato qualche giorno fa.

Foto: Twitter Milan