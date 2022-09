Pioli: “L’anno scorso molti erano al debutto in Champions, ora siamo più consapevoli” E su Leao…

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League, Salisburgo-Milan. Queste le sue parole: “L’anno scorso molti di noi eravamo al debutto in Champions, eravamo meno sicuri, ora siamo più consapevoli, non dobbiamo arrenderci mai, dobbiamo sfruttare l’occasione. Nel derby abbiamo giocato per 70 minuti un ottimo calcio ma domani sarà una partita diversa, contro una squadra molto veloce. Servirà un Milan di alto livello. Cardinale ha grande carisma e grande passione, ci ha trasmesso energia e positività. Abbiamo alle spalle un grande club. Domattina avremo la rifinitura, la squadra mi sembra in buona condizione. Dovremo essere attenti e determinati. Leao? Non c’è stato un solo momento per la svolta della sua crescita. È sempre stato positivo e volenteroso, non si deve accontentare. Può essere ancora più continuo”.

Foto: Twitter Milan