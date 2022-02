Pioli: “La vittoria del derby ci ha dato fiducia. Ibra sta soffrendo molto, speriamo torni il prima possibile”

Stefano Pioli a Mediaset dopo il poker alla Lazio: “Abbiamo approfittato della vittoria nel derby per acquistare più fiducia. La squadra ha giocato bene e meritato la vittoria perché è stata in partita per tutti i 90 minuti. Ibra sta soffrendo molto perché sa che è un momento importante della stagione e vorrebbe aiutare i compagni dal campo. Lo sta facendo con questa sua energia che aiuta anche fuori dal campo. Speriamo torni prima possibile perché abbiamo bisogno di lui. Lo spirito che accompagna questo gruppo fa la differenza oltre alla qualità che è sotto gli occhi di tutti”.

