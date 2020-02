Pioli: “La squadra sta crescendo, siamo insieme solo da quattro mesi”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato – a margine della premiazione per la Panchina d’Oro – del momento della squadra rossonera.

Di seguito un passaggio delle sue parole.

“La squadra sta crescendo: è cambiata tanto sia nelle posizioni in campo che nei giocatori schierati. E’ chiaro che siamo insieme solo da quattro mesi e quattro mesi non è il tempo sufficiente per avere tutti i meccanismi perfetti“.

Foto: sito ufficiale Milan