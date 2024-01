Pioli: “La priorità era preservare chi ha giocato di più. Jovic ha grandissime qualità”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la vittoria per 4-1 sul Cagliari: “Quando prepari la partita speri sempre che la presentazione sia la migliore possibile. Dopo il gol ci siamo sbloccati e abbiamo fatto un’ottima prestazione”.

Poi ha proseguito: “I giovani stanno dimostrando di poterci stare. Non saranno considerati solo opzioni in caso di emergenze ma delle alternative. Stasera le priorità erano preservare quelli che stavano giocando di più e mettere in campo una squadra equilibrata e vogliosa”.

Infine, su Jovic: “Jovic ha delle grandissime qualità, deve crederci ancora di più e lavorare ancora con più fuoco. Ha qualità per essere un gran giocatore, ora sta bene fisicamente e mentalmente. Ha qualità”.

