Pioli: “La partita è cambiata sul rigore che non c’era. Miranchuk si è buttato. VAR? Ci sono tante discussioni”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo e poi abbiamo commesso un’ingenuità grossa. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, la partita però è cambiata sul rigore che non c’era. Abbiamo fatto fatica a trovare le posizioni che nel primo tempo ci avevano favorito”.

Il rigore chiesto nel finale per il mani: “È difficile, ci sono tante discussioni sul VAR. Da vedere così mi sembra strano che l’arbitro non sia stato richiamato per vederlo. Il primo rigore non c’era e cambia la partita. La palla viene toccata prima dal nostro giocatore, il giocatore dell’Atalanta si butta anche prima del contatto…”.

Su Jovic: “Ha fatto meno bene ma credo che non sia esclusivamente responsabilità sua. Lui è un giocatore bravo a giocare palla addosso e poi aprirla, dovevamo stare un po’ più bassi con gli esterni e aprire spazi per gli attaccanti. Non ci siamo riusciti e siamo stati penalizzati da questo”.

Ancora sul rigore dato all’Atalanta: “Non avevo bisogno di rivederlo, era nella traiettoria giusta. Ho visto che la palla era stata deviata e Miranchuk si era già gettato. Un episodio che ha cambiato direzione ad una partita equilibrata”.

Foto: twitter Milan