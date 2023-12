Pioli: “La missione è possibile, dobbiamo credere nelle nostre qualità”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Amazon Prime in vista del match di Champions League contro il Newcastle: “Missione possibile? Deve essere così. La partita è difficile, l’avversario in casa sua è ostico, ma dobbiamo credere nelle nostre qualità per vincere questa partita e perché abbiamo solo questa possibilità. Gara fisica o mentale? Molto mentale, dobbiamo stare dentro queste partite. Sappiamo come loro le impostano, ma anche che sono lunghe e che abbiamo le qualità per fargli male. All’andata abbiamo dimostrato di poterlo fare”.

Sull’andata: “Rammarico per l’andata? Non è questo il momento di parlarne, a fine partita faremo le valutazioni su questo girone. Solo a Parigi la squadra ha perso meritatamente, nelle altre il livello è stato alto ma per tanti e decisivi dettagli non abbiamo portato a casa altri risultati. Ora dobbiamo pensare solo a fare meglio stasera e ad essere efficaci nelle due aree”.

Sul Newcastle: “E’ una squadra molto verticale e profonda, con giocatori di qualità, con uno come Joelinton che si inserisce molto e forti sulle palle inattive. Loro possono essere pericolosi”.

Su Ibrahimovic: “L’ho sentito, ma non è qui con noi e non credo che abbia parlato con i ragazzi. Comincia un nuovo percorso, con intelligenza, rispetto e determinazione. Potrà essere una risorsa in più per noi, per quello che potrà dare”.

