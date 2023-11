Pioli: “La gara peggiore dell’ultimo periodo, i tifosi ci fischiano e hanno le loro ragioni. Theo? Spero di riaverlo con il PSG”

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, a DAZN dopo la sconfitta con l’Udinese:

“Non abbiamo giocato una partita di livello, più andava avanti più diventava difficile. Abbiamo avuto occasioni buone, ma questa è la peggior gara dell’ultimo periodo. Stasera abbiamo faticato a trovare spazi e a muoverci, abbiamo concesso un rigore che è valso la vittoria”.

Sul cambio modulo e su Jovic: “Se avessi avuto a disposizione Chukwueze e Pulisic non avrei cambiato nulla. Avendo solo Romero e non avendo cambi, e vedendo quali difensori andavamo ad affrontare, pensavo potessimo avere più chances. Ho cambiato Jovic perchè con Okafor c’erano forse più spazi, per quello che ho visto”.

Sulla mancata prestazione a centrocampo: “Dobbiamo lavorare su tante cose. Se contro avversari così bassi non porti su qualche giocatore in più fai fatica a far male. La sconfitta fa male ma dobbiamo fare meglio”.

“Vado a casa deluso ma determinato a preparare la prossima. Sappiamo che in Champions c’è una partita importante da giocare e possiamo vincere. I tifosi ci hanno fischiato e hanno le loro ragioni, per il tipo di partita che abbiamo espresso. Non volevamo questa distanza dall’Inter ma il campionato è lungo e dobbiamo fare meglio”.

Su Theo: “Ha preso una botta e non poteva giocare, spero di riaverlo con il PSG”.

Foto: sito ufficiale Milan