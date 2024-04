Pioli: “La gara di andata non conta, abbiamo fiducia, possiamo vincere. Leao? Non abbiamo mai vinto o perso a causa sua”

Prima della conferenza stampa, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan TV alla vigilia della gara con la Roma di Europa League.

Queste le sue parole: “Abbiamo massima fiducia e crediamo in noi. Non conta la partita di andata, ci sono tante cose che possiamo e dobbiamo fare meglio domani, ma sarà un’altra partita. Dovremo metterci tanta qualità ed energia. Si fanno scelte per migliorare la squadra e vincere, domani abbiamo solo l’obiettivo di andare avanti, dobbiamo vincere”.

Su Leao: “Non abbiamo mai vinto solo per merito di Rafa e nemmeno perso solo per colpa sua. Cerchiamo di migliorare di squadra, domani tutti dovremo fare di tutto per vincere”.