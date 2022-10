Pioli: “La gara di andata contro il Chelsea è stata solo un singolo episodio. Non è quello il nostro livello”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli parla in conferenza stampa in vista della gara di Champions contro il Chelsea, e lo fa con idee chiare e concise: “Dobbiamo dimostrare che è stato un singolo episodio e non può essere la normalità per il nostro livello, che siamo usciti dalla partita con delusione assolutamente sì. Dobbiamo imparare dalle situazioni della scorsa settimana e fare meno errori, perché il Chelsea ne ha approfittato”.

Foto: twitter Milan