Pioli: “Krunic? Credo che purtroppo abbia un problema muscolare. Difficile vederlo nelle prossime partite”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a Dazn delle condizioni di Krunic, uscito per infortunio a 20 minuti dalla fine del match con il Verona.

Queste le sue parole: “Purtroppo credo abbia un problema muscolare, sarà difficile vederlo nelle prossime partite ma abbiamo altri giocatori come Adli in quel ruolo oppure possiamo cambiare qualcosa davanti. L’importante è restare compatti”.

Foto: twitter Milan