Pioli: “Kjaer domani non ci sarà. Pulisic mi è sembrato in buone condizioni”

Il Milan sarà di scena domani sera all’Artemio Franchi per affrontare la Fiorentina, nel match valido per il 30° turno di campionato. L’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli ha presentato con le seguenti parole, rilasciate in conferenza stampa, la gara da giocare sul campo dei viola:

Domani sarà la prima partita della Fiorentina senza Barone. “Purtroppo non è la prima situazione di questo tipo che succede alla Fiorentina. Firenze e i tifosi viola sono fantastici quando si devono unire nelle difficoltà. Ci aspetterà un ambiente particolare all’inizio visto che il ricordo di Barone è ancora vivo, poi sarà una partita difficile”.

Come stanno i nazionali? “Chi è rimasto a casa ha recuperato un po’ di energia e ha lavorato bene. Domani Kjaer non ci sarà, è tornato con un affaticamento muscolare e domani per precauzione non ci sarà. Chi ha giocato di più è Pulisic, lo valuterò, ma ieri mi è sembrato in buone condizioni”.

Come avete vissuto il caso Acerbi-Juan Jesus? “Diventa difficile per me giudicare l’episodio perché non ho tutto sotto mano, ma non possiamo che essere tutti contro gli episodi di razzismo negli stadi. È ora di smetterla”.

Foto: sito Milan