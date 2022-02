Pioli: “Kessie sta bene, è una risorsa. Ma si sceglie di partita in partita”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a Sky Sport nel pre Salernitana-Milan: “Mi sono piaciute tutte le tre partite dell’ultima settimana, i giocatori mi hanno confermato la loro condizione. Oggi sarà una partita complicata. Affrontiamo una squadra che ha cambiato tantissimo, che ha un nuovo allenatore e sarà una sfida da affrontare con grande concentrazione. Il nostro modo di giocare prevede tante situazioni offensive. Non conta la quantità degli attaccanti, ma l’essere sempre pericolosi per tutta la partita. Kessie? Sta bene, è una risorsa di questa squadra. È un giocatore molto forte, è un titolare come lo sono tutti gli altri… Poi si sceglie di partita in partita”.

FOTO: Sito Milan