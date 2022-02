Pioli: “Kalulu mi sta impressionando. Per Ibra ci vuole ancora qualche giorno”

Il tecnico del Milan, Pioli, si è soffermato in conferenza stampa su alcuni suoi calciatori: “Kessie è un titolare del Milan, come lo sono tutti gli altri. Non sono d’accordo con le critiche per le ultime prestazioni di Kessie: contro la Lazio ha fatto molto bene nelle due fasi e contro Milinkovic, nel derby gli avevo chiesto una partita di sacrificio. Sono convinto delle sue qualità tecniche e morali, deve continuare così. Anche Kalulu è un titolare. Le sue prestazioni lo hanno dimostrato ampiamente, gioca con forza e coraggio. Ormai non mi sorprende più. Appena ho visto Pierre non pensavo potesse arrivare così presto a questi livelli, ma ha mezzi fisici e di letture importanti. La mia idea è schierare la formazione migliore, ma può essere che quella migliore per domani non sia la stessa di mercoledì. Si può variare in base alle condizioni dei giocatori e in base all’avversario che affrontiamo. Giroud ora sta bene fisicamente e mentalmente, ma è importante che la squadra continui a proporre un calcio offensivo per esaltare le qualità degli attaccanti. Ibra? Sta lavorando a parte, ci vuole ancora qualche giorno.”

FOTO: Twitter Milan