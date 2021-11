Pioli: “Io on fire? È un coro nato nello spogliatoio. Grande emozione, un giorno vorrei saltare insieme ai tifosi”

Intervistato da Milan Tv dopo il rinnovo del contratto fino al 2023, l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha anche parlato del coro ‘Pioli is on fire’, nato nello spogliatoio rossonero e poi diventato uno dei più cantati in curva.

Il tecnico rossonero ha fatto una promessa: “E’ sempre una grande emozione. Vorrei un giorno saltare insieme a loro. Prima o poi lo farò…”

Foto: Twitter Milan