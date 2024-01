Pioli: “Inter e Juve stanno avendo un ritmo troppo alto per noi. Leao? Gli manca solo il gol”

Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la vittoria del Milan a Udine.

Queste le sue parole: “100 vittoria in Serie A? Nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più, poi da niente abbiamo preso due gol e la gara è diventata più difficile. Ma poi se giochi, se ci credi, se credi nei compagni e nelle tue qualità puoi raggiungere risultati importanti. Non pensiamo ad aprile-maggio, ma al Bologna. Inter e Juve per ora stanno tenendo un ritmo troppo alto per non pensare solo a noi stessi. Possiamo poi pensarci solo se penseremo partita dopo partita lavorando bene ogni gara”.

A Leao sembra non mancare il gol... “Sicuramente sì. La crescita tattica, tecnica e mentale di Rafa è terminata. I numeri dicono che è diventato più associativo perché i suoi assist sono superiori rispetto al passato. Abbiamo cambiato un po’ il modo di giocare, abbiamo meno ripartenze e gli spazi per lui sono minori; lui sta imparando a muoversi in spazi meno stretti. Credo che il gol gli manchi, ma assolutamente per noi viene prima di tutto la squadra”.

Avete 4 punti in meno rispetto all’anno dello Scudetto… “Abbiamo perso dei punti negli scontri diretti e a novembre, però ora stiamo migliroando e crescendo. Queste vittorie devono darci più fiducia e convinzione cercando di migliorare il punteggio dell’anno scorso e di fare anche qualcosa di più”.

La squadra ha reagito all’eliminazione dalla Champions...“Sono contento che evidenziate questa cosa. Sono giocatori da Milan, è l’atteggiamento che conta”.

Le prossime 100 vittorie te le immagini ancora con il Milan? “Speriamo!”.

