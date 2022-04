Pioli: “In estate nessuno pensava che avremmo lottato per lo scudetto”

Conferenza stampa per Stefano Pioli, che ha presentato la sfida tra il suo Milan e l’insidioso Torino di Juric: “Ultimamente segniamo poco? I grandi numeri ti dicono qualcosa. Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare nella fase realizzativa: su questo abbiamo cercato di lavorare con ancora più precisione ed efficacia.

Non esistono squadre perfette. Tutte le squadre vivono momenti di up e down, da superare con il lavoro. Abbiamo dimostrato di poter superare le difficoltà con il gioco di squadra: è su questo che dobbiamo puntare.

È un privilegio essere qui in questo momento, nessuno in estate pensava che avremmo potuto lottare per lo scudetto. Ma ora ci siamo. Mi riferisco alle valutazioni che sulla carta si facevano in estate“.

Foto: sito Milan