Pioli: “In Champions oltre le aspettative. Orgoglioso del lavoro che stiamo facendo tutti insieme”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la vittoria per 5-1 sulla Sampdoria: “Giocare è stato un bene per scaricare la delusione subita con l’eliminazione dalla Champions. Abbiamo giocato una buona partita, segnando tanti gol. Non può che farci bene. I bilanci le faremo alla fine, in Champions siamo andati oltre le aspettative mentre in campionato non abbiamo avuto continuità. Ora ne restano due, soprattutto la prossima con la Juve. Il percorso ci ha regalato tantissime soddisfazioni con una squadra giovane e bilanci mantenuti in attivo. Siamo il Milan, vogliamo alzare l’asticella però sono orgoglioso delle scelte del club e dei dirigenti. Vogliamo lavorare per crescere, sono sicuro che impareremo più dagli errori commessi in questa stagione”.

Poi ha proseguito: “L’obiettivo è migliorare questa rosa che è già solida. La società è stata brava a prolungare i contratti dei migliori, ne cercheremo altri per renderla più forte. Sono orgoglioso del lavoro che stiamo facendo tutti insieme, sappiamo chi siamo e cosa vogliamo fare per continuare a crescere e regalare soddisfazioni ai tifosi che hanno avuto soltanto alti. Non possiamo che mettere in campo tutte le nostre energie per fare il meglio possibile. Meglio giovani o giocatori d’esperienza? “Ci si dimentica troppo alla svelta del percorso fatto, giocatori come Tonali o Leao hanno avuto difficoltà quando sono arrivati ma è normale. L’importante è che i giocatori siano di qualità e noi ce li abbiamo. L’obiettivo è migliorare la squadra”.

Infine, su De Ketealere: “Non lo so, non siamo ancora scesi nei particolari. Valuteremo tutto bene alla fine del campionato”

Foto: sito Milan