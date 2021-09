Pioli: “In avvio bravi a resistere a una Juve migliore, poi abbiamo provato a vincerla”

Stefano Pioli ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il pari di Torino contro la Juventus: “Noi siamo venuti qui per vincere, poi nei primi venti minuti abbiamo trovato una Juve migliore. Però abbiamo resistito e nel finale abbiamo provato anche a vincerla, la prestazione è sicuramente positiva”.

Bisogna dare merito a Rebic?

“Io i meriti glieli do tutti i giorni e tutte le partite. È un giocatore che gioca in tutti i ruoli, ci sta dando una mano in una posizione in cui oggi non abbiamo a disposizione Ibra e Giroud. Ci può aiutare a cambiare le partite, deve continuare così”.

Foto: sito Milan