Pioli: “Il rinnovo di Leao era una cosa molto sentita. Ibra al Monza? Deciderà lui, abbiamo parlato ma sono cose che rimangono tra noi”

Stefano Pioli ha commentato così il rinnovo di Rafael Leao: “Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai dirigenti: il rinnovo di Rafa era una cosa molto sentita. Sono stato molto fiducioso perché conoscevo le volontà del club. e del ragazzo. Oggi scherzando con Rafa dicendo che è stato nel mio ufficio 178 volte in questi 3 anni… Il nostro è un bel rapporto. Solo una squadra forte poteva risollevare la stagione dopo il mese di gennaio. Domani farò loro i complimenti. È cresciuto tanto, dentro e fuori dal campo. Non credo assolutamente che il percorso di Rafa sia completato, anzi”.

Ibrahimovic?: “Mi dispiace che Zlatan non sia a disposizione per domani, ci abbiamo provato, ma non è in condizione di scendere in campo. Abbiamo parlato in questi giorni, ma sono cose che devono rimanere tra noi. Il futuro lo deciderà lui e il club. Futuro al Monza? Deciderà con grande onestà e motivazione. Abbiamo parlato, ma è giusto che certe cose rimangano tra noi”.

Foto: sito ufficiale Milan