Pioli: “Il rigore? Holm si mette le mani in faccia e non è stato colpito lì. E quello di solito non è il metro di Orsato”

Stefano Pioli ha parlato a Dazn, esordendo sul calcio di rigore assegnato all’Atalanta che ha portato all’1-1.

Queste le sue parole: “Il rigore? È troppo poco per due cose, Holm si mette le mani in faccia, in testa e non è li che è stato colpito, già quello non va bene. È troppo poco per il metro di Orsato. Non oggi, in assoluto è l’arbitro che fischia meno falli, è un arbitro di livello europeo. Non fa niente, Holm si mette le mani in faccia se non fa questo…bravi loro perché se lui non si butta con le mani in testa non vanno a rivederlo”.

Foto: twitter Milan