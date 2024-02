Pioli: “Il Rennes dovrà forzare. Dobbiamo ripartire con grande attenzione e volontà di passare il turno”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della sfida contro il Rennes, ritorno del playoff di Europa League dopo il 3-0 dell’andata a San Siro la settimana scorsa: “Si riparte con grande attenzione, con grande volontà di superare questo turno e ci aspettiamo un avversario energico soprattutto all’inizio, ma noi siamo pronti. Che Rennes mi aspetto? Abbiamo giocato una settimana fa, il Rennes abitualmente prende certe posizioni ma oggi cambierà atteggiamento perché dovrà forzare le cose, per rimontare. Dipenderà anche da come entreremo noi in campo”.

Sulla crescita di Bennacer dopo l’infortunio: “Sta raggiungendo una buona condizione, chiaramente la Coppa d’Africa gli ha tolto un po’ di condizione ma sta bene, è un centrocampista importante per noi”.

Foto: sito ufficiale Milan