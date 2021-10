Pioli: “Il Porto ha fatto meglio di noi. Dell’arbitro non parlo”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Mediaset dopo il ko sul campo del Porto:

“Gli episodi possono determinare il risultato, ma i nostri avversari hanno fatto meglio per lucidità e come sono stati in campo. Non abbiamo cominciato benissimo, dovevamo gestire meglio la palla. C’era l’opportunità di creare qualche pericolo in più ma non ci siamo riusciti”.

Hanno pesato le assenze?

“No, non è questa la questione. La squadra era equilibrata, ma la prestazione non è stata di livello e a questi livelli poi diventa difficile. Loro hanno fatto meglio di noi”.

Che ne pensa della scelta dell’arbitro sul gol?

“Io devo pensare ad allenare bene la squadra e capire perché non siamo stati lucidi. Dell’arbitro non voglio parlare”.

Foto: Twitter Milan