Pioli: “Il pareggio ci stava, ma c’è ancora il ritorno da giocare. Secondo me Abraham la prende con la mano”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Roma: “Abbiamo avuto qualche difficoltà, soprattutto nel primo tempo: gli abbiamo lasciato troppi palloni tra linee. Il pareggio ci stava: c’è ancora un ritorno da giocare. Abbiamo fatto tanti tiri ma ci è mancata qualità e precisione, ci è mancato il guizzo per rimediare allo svantaggio. Siamo stati alti ma non aggressivi. La comunicazione fa parte della comunicazione della squadra”

Stefano Pioli ha poi proseguito parlando della prestazione di Leao e compagni: “Non mi preoccupa quello che ho visto stasera, sono fiducioso. Non dico che ci vorrà un’impresa ma dobbiamo fare meglio. Oggi abbiamo disputato una discreta partita ma abbiamo le qualità per fare meglio di così”.

L’allenatore ha concluso parlando del presunto fuorigioco: “Non mi piace mai parlare di queste cose, sapete quello che voglio dire. Mi è sembrato che Abraham non volesse colpire la palla di testa, secondo me l’ha presa con la mano”.

Foto: sito ufficiale Milan