Pioli: “Il nostro obiettivo è vincere un trofeo”

Alla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha speso qualche parole sulla seconda parte di campionato, che ci svelerà quale squadra alzerà in cielo il tricolore. Pioli ha parlato di una possibile impresa con il suo Milan: “Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono davvero forti: se il Napoli manterrà questo passo fino alla fine supererà i 100 punti e a quel punto dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione. Siamo in corsa su quattro fronti differenti, l’obiettivo è vincere un trofeo. La Champions è sempre stata la casa del Milan. Possiamo pensare di compiere un altro step solo se tutti insieme alziamo il livello delle prestazioni, della qualità, dell’attenzione. Così potremo superare anche il Tottenham”.

Foto: Twitter Milan