Pioli: “Il nostro destino passa dalle gare con le piccole. La favorita è l’Inter”

Lo scontro diretto tra Napoli e Milan è stato vinto dai rossoneri, seppur di misura, e adesso, in attesa del recupero dell’inter, c’è proprio la squadra di Stefano Pioli: “Tre punti importanti perché è una squadra forte che ci ha creato tante difficoltà, ma la squadra ha lavorato bene e ha fatto il necessario per portarla a casa“.

Sul binario mancino: “Kessié oggi da mezzala non poteva dare tanta copertura a Theo e Leao. Doveva aiutare più Tonali perché Tomori altrimenti scivolava troppo quando doveva rimanere su Osimhen per non lasciare solo Kalulu. Oggi la difesa ha fatto benissimo. Loro muovono tanto i centrocampisti”.

Sull’obiettivo stagionale: “L’obiettivo rimane quello di migliorare i punti dell’anno scorso e c’è ancora tanta strada da fare”.

Sul centrocampo: “Gamba, forza ma anche qualità. Abbiamo cercato di essere aggressivi sui loro mediani, ma anche di lavorare alle loro spalle. Buonissima prestazione, ma pensiamo alle prossime due partite che saranno importantissime per poi recuperare nella sosta”.

Sul calendario: “Non abbiamo scontri diretti a parte Atalanta e Lazio, quindi il nostro destino passerà dalle partite contro squadre piccole. Abbiamo spesso sbloccato la partita, ma non abbiamo saputo gestire. Non siamo una squadra perfetta, ma adesso è il momento di dimostrare di aver imparato la lezione. Sarà molto importante l’atteggiamento, ma anche la qualità”.

Su Giroud: “L’idea era inserire giocatori di spessore che hanno già vinto e sanno cosa significhi lavorare per obiettivi importanti. C’è sempre bisogno di persone di spessore. È bastata una videochiamata con Olivier per capire chi avevamo di fronte. Vogliamo avere una squadra competitiva, quindi l’obiettivo era inserire giocatori di livello morale, tecnico e fisico”.

Sulla favorita: “Favorito è l’inter, perché è la più forte e la classifica virtuale dice questo. Spiace che in questo momento ci siano recuperi da fare. Sarebbe più corretto che tutti fossero nelle stesse condizioni”.

