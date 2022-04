Pioli: “Il Milan ha tirato 33 volte, abbiamo fatto la partita. Ci è mancato il guizzo”

È un Pioli deluso quello che si presenta ai microfoni di Dazn, dopo il pari col Bologna. Queste le parole del tecnico rossonero: “Non siamo riusciti a trovare il guizzo, la giocata, la sponda giusta. 33 tiri, la squadra ha fatto la partita in tutto e per tutto. Il Bologna ha giocato bene ma se la sblocchi diventa più semplice. Ci è mancato il guizzo, il calcio è così: andrà meglio la prossima. Freno mentale? Lo escludo totalmente, la squadra ha giocato con la giusta mentalità e la giusta forza fisica. Siamo mancati in qualcosa negli ultimi 20 metri, quello sì, ma non eravamo né troppo carichi né sotto pressione. Abbiamo fatto la nostra gara e ci è mancato il guizzo, peccato”.

FOTO: Sito Milan