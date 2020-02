Pioli: “Il Milan ha delle colpe, ma il rigore non c’era. Da qualche gara ci stanno capitando episodi strani”

Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo l’1-1 rimediato in casa della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: “Le nostre responsabilità ci sono tutte, eravamo padroni del campo ed eravamo stati bravi a sbloccarla. Non dovevamo però essere superficiali e pensare che era finita con gli altri in inferiorità numerica. Il rammarico c’è, e anche le nostre responsabilità, è un peccato. Stavamo bene in campo e dovevamo chiudere la partita. Sull’episodio del rigore non ho dubbi: dico che non c’era. Non capisco come si faccia a non utilizzare la tecnologia in una situazione del genere. Potevamo e dovevamo vincere. Il calcio bisogna sentirlo, vederlo. Dalla panchina ho visto che Romagnoli ha toccato il pallone. Si è visto che la decisione è sbagliata, ma è difficile accettare che non si vada a rivedere un episodio così. Da qualche partita ci succedono episodi strani. Ripeto, le colpe nostre ci sono e sono tante. Il ritorno a Firenze? Mi ha sempre regalato tantissime emozioni, sia da giocatore che da allenatore: chiaro che quando arriva qua sono preparato a vivere queste emozioni. Con l’ambiente abbiamo passato una situazione particolare (e sono legato a loro. Mi ha fatto piacere ricevere un’accoglienza così affettuosa. La conferma di Gazidis? Sono sempre sereno, metto tutta la mia passione e serietà nel lavoro. Io non sto pensando al futuro e non devono farlo i giocatori, lo faremo più avanti ed è giusto che sia così. C’è ancora tanto da fare in questo campionato. Oggi non abbiamo vinto e bisogna rifarsi subito la prossima”, ha concluso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan