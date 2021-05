Pioli: “Il Milan è stato per tanto tempo la squadra migliore in Italia per lo spirito”

Stefano Pioli ha parlato a Sky della situazione del Milan dopo la vittoria del Milan in casa della Juventus per 3-0: “Sono sempre attento alle vostre valutazioni. Spirito, sacrificio e collaborazione. Sotto questi punti di vista siamo stati i migliori in Italia per molto tempo. Stanchezza mentale e i tanti impegni ci hanno poi penalizzato. Sapevamo che dovevamo portare in campo una prestazione diversa e lo abbiamo fatto. La Juventus sta cambiando il tipo di costruzione ultimamente. Non sapevo come avrebbero costruito. Noi volevamo essere compatti e poter essere aggressivi con le circostanze giuste. Ci siamo abbassati bene e abbiamo rischiato poco. Abbiamo ritmo, spirito e qualità. Siamo una squadra che si può giocare la Champions. Guardiola gioca senza centravanti, noi oggi ce lo avevamo. Ibra è un regista offensivo però. Siamo stati bravi a svuotare e riempire gli spazi. Alleno una squadra giovane ma che sta diventando matura. Siamo stati squadra e questa è la cosa più importante”.

Su Ibra: “Non era al 100% ma non voleva mancare. Ha un ginocchio dolente ma non credo sia qualcosa di grave. Valuteremo la sua situazione”.

Foto: Sito Milan