Pioli: “Il Milan è come quelli che scavano pozzi per trovare l’acqua. La sorgente è lontana”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Lille: “E’ un momento molto buono e dobbiamo continuare così. Per me questo momento significa che stiamo lavorando bene, che stiamo bene insieme, che mettiamo impegno, serietà e serenità in quello che facciamo. Dobbiamo continuare ad avere il coraggio di crescere e per crescere bisogna lavorare bene. Se mi aspettavo la vetta? Giochiamo sempre per vincere, ma siamo solo all’inizio, siamo come quelli che hanno iniziato a scavare un pozzo per cercare l’acqua e finché non raggiungi la sorgente non ti puoi fermare, ma è ancora molto lontana, c’è tanto da scavare. Per ora la strada è quella buona, ma è una strada impervia e piena di pericoli e proveremo a fare di tutto per superare le avversità con grande serenità e bravura”.

Foto: Twitter Milan