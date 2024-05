Pioli: “Il Milan deve tornare a vincere”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa riguardo il match delle 20.45 di domani contro il Cagliari: “Il Milan deve tornare a vincere per una serie di motivi: classifica, orgoglio, rispetto dei nostri tifosi, perché siamo dei professionisti. La squadra sta bene. Poi siamo a fine stagione, una stagione complicata, dura, quindi c’è chi ha meno energie. Sceglierò chi ha la condizione migliore possibile. Il Cagliari è allenato da un grandissimo allenatore. Io ho avuto tre maestri: Trapattoni, Bagnoli e Ranieri. Claudio è un top in tutto. Dove è andato, ha ottenuto grandissimi risultati. Lui sa quanto lo stimi, ma sa anche quanto sia importante la partita per loro. Kalulu e Bennacer mi sembra stiano bene. Isma sta ritrovando più ritmo, Pierre non è al 100%, ma sono pronti entrambi per giocare”.

Foto: pioli twitter milan