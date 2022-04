Pioli: “Il gol annullato? Basta guardare Handanovic, non protesta. Di cosa vogliamo parlare?”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Mediaset dopo il ko con l’Inter in Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Sensazioni? Abbiamo trovato un avversario forte, il risultato è netto, non penso che ci sia questa differenza, ma è andata così. Il 2-1 ci avrebbe dato la possibilità di un finale diverso, ma c’è stato tolto. Certo che possiamo fare di più, subendo tre gol vuol dire che abbiamo fatto degli errori e c’è da migliorare. Non era la nostra serata”.

Sull’episodio del gol annullato: “Guardate la reazione di Handanovic. Non protesta. Ditemi un portiere che non ha nessuna reazione su un gol subito. Se Kalulu gli avesse dato fastidio sarebbe corso a protestare e invece non dice nulla. Dai, quale fuorigioco, di cosa stiamo parlando”.

Il tecnico ha subito dopo lasciato la postazione intervista.

Foto: Twitter Milan