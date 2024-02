Pioli: “Il futuro? Grande rispetto tra me, Ibra e il club. Quando sarà il momento, decideremo”

Stefano Pioli ha parlato anche del suo futuro ai microfoni di DAZN pochi minuti prima di Frosinone-Milan:

“Vivo con grande concentrazione per la preparazione della partita, ogni allenatore deve cercare di motivare al meglio e preparare la partita al livello tattico nel miglior modo possibile. Tra me, Ibrahimovic e il club c’è grande rispetto, quando sarà il momento opportuno il club deciderà, decideremo. Ora siamo solamente concentrati su quello dobbiamo fare per il resto della stagione, è una stagione ancora lunga”.

Foto: Twitter Milan