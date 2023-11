Pioli: “Il Dortmund ha il muro giallo, ma non conoscono i tifosi di San Siro”

Quella fra Milan e Borussia Dortmund sarà una sfida tanto decisiva sul campo. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così parlato dell’atmosfera sugli spalti: “Loro avevano il muro giallo alle spalle, ma forse non conoscono i nostri tifosi a San Siro in Champions League… Ci hanno aiutato ad arrivare a vette altissime e sono sicuro che ci aiuteranno anche domani”.

Foto: sito ufficiale Milan