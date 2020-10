Pioli: “Il derby è passato, pensiamo alle prossime partite. Ci teniamo all’Europa League”

Vigilia di Europa League per il Milan che domani sera sarà impegnato in casa del Celtic Glasgow per la prima giornata dei gironi.

A parlare il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, che ha così analizzato la partita contro gli scozzesi: “Abbiamo fatto tanto per superare i preliminari e arrivare alla fase a gironi. Adesso vogliamo arrivare fino alla fine, abbiamo le potenzialità per fare bene e non sottovaluteremo nessuno. Il derby ci ha portato via tante energie mentali e fisiche all’inizio di un periodo fitto d’impegni. Domani sicuramente schiereremo la miglior formazione possibile ma non è detto che sia quella del derby. Ci teniamo all’Europa League e proveremo a dare il massimo. Sono convinto che il risultato raramente dipenda in toto dalla formazione titolare. Ho giocatori forti, volenterosi e che stanno bene. Ibrahimovic? Sta bene e vuole dare una mano al club”.

Fonte Foto: Twitter Milan