Pioli: “Il cambiamento è merito di tutti, a partire ovviamente da Ibra. Con lui mi trovo benissimo”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara pareggiata contro l’Atalanta. Ecco le sue parole a proposito del mercato: “Un centravanti da 25 gol chi è che non lo vorrebbe? Il merito di questo cambiamento è di tutti, ovviamente a partire di Ibra, ma davvero di tutti. Il suo apporto è stato importante per far crescere tutti i giovani. Io con lui mi trovo benissimo, poi credo che ci saranno anche altre cose da mettere sul piatto”.

FOTO: Sito Milan