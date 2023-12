Pioli: “Ibrahimovic valore aggiunto. Bennacer domani titolare”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa Salernitana-Milan di domani. E ha subito dedicato un pensiero a Zlatan Ibrahimovic. “E’ il solito Zlatan. Si sta approcciando un ruolo diverso, è curioso e determinato. L’ho visto motivato. E’ stata una giornata interessante. Sarà con noi già da domani a Salerno. Un valore aggiunto per noi. Bennacer? Giocherà dall’inizio domani e spero che stia in campo fino a quando avrà l’energia per aiutarci”.

Foto: sito ufficiale Milan