Pioli: “Ibrahimovic titolare? Non ha i 90 minuti nelle gambe. Leao è sereno”

Stefano Pioli si è soffermato in conferenza anche sul delicato impegno in campionato del Milan, domani sera a Udine. “Conosciamo i nostri avversari, sono una squadra fisica, gioca velocemente sugli attaccanti. Servirà grande determinazione. Ibrahimovic sta bene, quando abbiamo fatto la lista non era in grado di giocare, quindi è tranquillo. Lui le vuole giocare tutti e aiutare i compagni. Domani non so se sarà titolare: sta bene, ma non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Vedremo che scelte farò, possono giocare anche Rebic o Origi. Leao? Si sta allenando molto bene, è sereno e determinato, vuole migliorare le prestazioni. Leao è e rimane un riferimento importante per la nostra fase offensiva, pur non segnando tiene in apprensione le difese avversarie. Io devo mettere in campo sempre la squadra migliore, domani dobbiamo vincere. Tonali ha riposato contro la Salernitana e sta bene. Bennacer sta meglio e sta mettendo minuti nelle gambe”. Foto: Twitter Milan