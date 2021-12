Pioli: “Ibrahimovic out. Non è vero che abbiamo finito la benzina”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l’Empoli. Ecco le sue parole: “E’ normale essere meno sereno ma più determinati di prima, ma è importante concentrarsi sulla gara di domani. Veniamo una sconfitta, il nostro obiettivo era migliorare la classifica dell’anno scorso e non ci riusciremo, però è importante fare tre punti domani”.

Sul Milan che ha finito la benzina: “E’ una di quelle cose che si dicono in modo banale quando le cose non vanno bene”.

Su Ibrahimovic: “Contro l’Empoli assente Ibrahimovic per sovraccarico al ginocchio sinistro”.

Su Theo: “Sta meglio, ha avuto una settimana difficile, mi auguro che domani possa essere in condizioni ideali. E’ migliorato rispetto all’anno scorso. E’ più completo in fase difensiva”. Foto: Twitter Milan