Pioli: “Ibra è sempre incavolato ma felice per la squadra. Siamo un gruppo forte, abbiamo consapevolezza”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia, ecco le sue dichiarazioni: “Sappiamo che la compattezza è la forza di un gruppo e lo facciamo con la consapevolezza di un gruppo forte”. Su Ibrahimovic: “Zlatan è sempre incavolato, ce l’ha sempre con qualcuno per tirare da sé stesso e dagli altri tutte le motivazioni possibili. Non è contento per il rigore, ma è contento per la squadra. La determinazione che ha la metterà in campo domani per quando ce ne sarà bisogno”. Su Leao: “Si sta avvicinando al 100%, ancora non può esserlo e avrà bisogno di minutaggio. Devo lavorare con tanta ambizione: può arrivare ad essere un giocatore veramente forte nel panorama europeo e mondiale”. Sul campionato: “Il campionato è questo qua, in Europa ci sono partite che si giocano e altre, per i casi eccessivi, che non si giocano. Noi siamo contenti di aver giocato, ne affrontiamo una che non ha giocato: sarà bene o sarà un male? Lo vedremo domani. Il nostro obiettivo è vincere, poi ci sono gli organi competenti che devono prendere decisioni non facili e noi ci atterremo alle regole”

FOTO: Twitter Milan