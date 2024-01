Pioli: “Ibra è il re delle sfide. Sul mercato ci faremo trovare pronti”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita contro l’Atalanta: “Siamo concentrati sulla sfida di domani, siamo contenti di essere passati in Coppa Italia. Ci aspetta una settimana importante, abbiamo la possibilità di fare tanti punti, finalizzare e costruire di più per vincere la partita. Dovremo aspettare ancora una settimana per Okafor, e con lui abbiamo delle buone risorse e caratteristiche diverse. I dirigenti sono all’opera sul mercato e credo si faranno trovare pronti”. Pioli sulle partite ravvicinate di questi giorni: “Con il Cagliari ho cambiato ma cercando di mantenere l’equilibrio, non ho pensato a dei cambi prestabiliti per l’Atalanta e la Roma”. Su Ibra: “Ci ha dato tanto come calciatore, è il re delle sfide e ci sta dando tanto anche a livello extra-campo”. Il tema della prossima partita: “Vittoria. Se vinci hai messo insieme tante cose, sei stato attento e determinato. Questi giorni stiamo bene perché abbiamo vinto”. Su Jovic: “Sono fortunato ad avere due centravanti così, spero rimangano efficaci e che continuino a lavorare così. Non ho mai pensato che Luka fosse scarso come si dice”. Infine su Theo centrale: “Theo è fortissimo, con questa mossa credo stia cercando di allungarsi la carriera. È intelligente e si è reso disponibile dove la squadra aveva più bisogno. Può giocare dappertutto, è motivato e può giocare come e dove vuole, naturalmente avendo certe qualità”.

Foto: Twitter Milan