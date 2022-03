Pioli: “Ibra dovrebbe venire a Napoli. Non ci si può accontentare del pareggio”

Il big match della ventottesima giornata è quello tra Napoli e Milan. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli è intervenuto nella conferenza della vigilia per presentare la partita: “C’è tutto dentro la partita, anche l’ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo e l’ambiente: sarà stimolante per il Napoli e anche per noi, sarà una partita da giocare per noi“.

Su Ibra: “Sta meglio, si è allenato con noi sia ieri che oggi e probabilmente ci sarà domani“.

Sulla posizione attuale del Milan: “Abbiamo fatto un percorso e ora mancano 11 partite. Dobbiamoe ssere soddisfatti, ma da ora in avanti tutte le partite saranno dei crocevia e dovranno essere affrontate con tanta lucidità e convinzione. Il Napoli è in grande condizione, ha grandissima qualità ma ce l’abbiamo anche noi. Dobbiamo giocare con grande forza“.

Su un eventuale pareggio: “Se entriamo col pensiero di accontentarci ti avvicini più ad un risultato negativo che altro…“.

Sul Napoli: “Ha la miglior difesa del campionato. Sa palleggiare e trovare le profondità. Tutte e due le squadre hanno reparti offensivi forti, quindi credo che vincerà chi difenderà meglio“.

Il Milan guida la classifica avulsa delle prime sette squadre della Serie A: “È un segnale della nostra competitività e della nostra forza, ci deve dare fiducia questo per domani sera“.

