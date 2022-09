Pioli: “I ragazzi hanno stretto i denti e dato l’anima, vittoria meritata e importante”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Sampdoria, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha così commentato il successo ottenuto dai suoi ragazzi a Marassi: “Meriti dei ragazzi ci sono. In inferiorità è stata un’altra partita ma i meriti sono maggiori perché i ragazzi hanno dato l’anima e sofferto per una vittoria meritata e importante. E’ la vittoria più importante perché è l’ultima. E la più importante sarà la prossima. Mercoledì abbiamo una partita importante e San Siro ci spingerà. Credo molto nei miei giocatori e nei nostri tifosi. Più importante oggi del derby? Certo”. Poi si è soffermato a commentare sulle sanzioni disciplinari inflitte a Leao: “La prima ammonizione? Dobbiamo essere una squadra attiva. In parità numerica lo abbiamo fatto bene. Sul giallo, ero molto lontano e non so se Leao ha usato il gomito ma c’è sempre ormai questa situazione. C’è un attaccante che difende la palla e il difensore va a terra è sempre fallo del difensore. Il calcio è uno sport di contatto. Non so se Rafa ha dato la gomitata e se lo ha fatto è giusta l’ammonizione. E sull’espulsione? Non giudico. Non ho rivisto gli episodi. Io penso che in Italia si fischi troppo e si parli troppo. Chiedetevi perché in Europa non protestano i giocatori, perché è l’atteggiamento dell’arbitro che è diverso. Ci spiace. Leao voleva fare una grandissima giocata e non voleva colpire Ferrari. Ha ringraziato i compagni che hanno vinto lo stesso. Sarà riposato per mercoledì”.

foto: Twitter Milan