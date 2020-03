Pioli: “I medici e gli infermieri sono i nostri eroi. Maldini? Sta dimostrando di essere un campione”

Stefano Pioli torna a parlare. Il tecnico del Milan è intervenuto così in una videochat con il canale ufficiale del club rossonero: “Della routine di tutti i giorni mi manca tutto. Ci manca la nostra quotidianità, di stare nello spogliatoio con i collaboratori e i giocatori, allenarsi. Però sto trovando il modo di far passare le giornate con tante cose da fare o da vedere: io musica tutto il giorno perché la musica mi rende più felice. Maldini? Io sapevo delle condizioni di Paolo, sapevo avesse l’influenza e non era stato presente per questo motivo. Con lui ci sentiamo quasi quotidianamente ma lui sta dimostrando di essere un campione anche in questa situazione perché l’ha affrontata con grande forza, con la voglia di combattere e di superare questo momento. Sia lui che Daniel. Sono contento che la situazione si stia risolvendo nel modo migliore. I medici e gli infermieri? Sono i nostri eroi, i nostri angeli custodi. Stanno mettendo tutto per cercare di aiutare tutti a superare questo momento difficilissimo. Li abbracciamo con tanto calore e tanta riconoscenza per quello che stanno facendo per noi”, ha chiuso Pioli.

Foto: sito ufficiale Milan