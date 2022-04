Pioli: “Ho un solo dubbio a centrocampo. Giroud sta facendo bene, la squadra è rientrata con entusiasmo dopo la sosta”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la gara di domani sera contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Mi spiace non poter sfidare Sinisa con la sua presenza, ma sono sicuro che lo ritroverò presto perché ha dimostrato di saper volare sopra le difficoltà; queste sono anche le caratteristiche della sua squadra. Ho visto la videochiamata: ci aspettiamo un avversario molto preparato”.

La sosta può modificare gli equilibri? “No. Credo possano farlo le partite difficili che ogni squadra deve affrontare. Affronteremo squadre con grandi motivazioni e valori. Non abbiamo avuto problemi durante la sosta, anzi: sono tornati tutti in salute. Ci sarà da mettere in campo una prova di alto livello”.

Quanti meriti si prende per questa posizione in classifica? “Finiamo la stagione e poi vediamo dove saremo. È chiaro che non ci vogliamo tirare indietro, affrontando le ultime giornate con grande forza e energia. Poi tireremo le somme. Se il lavoro è positivo il merito è di tutto l’ambiente”.

Stasera farà il tifo per Allegri? “La guarderò sicuramente, ma molto distaccato perché conta ciò che facciamo noi domani e non più così tanto ciò che fanno gli altri”.

Diaz o Kessie? “Ho un unico dubbio a centrocampo, ma sono tranquillo. Tutti pensano di meritare di giocare. Saranno molto importanti i titolari, ma anche chi entra dopo”.

È possibile vedere Theo in una posizione più avanzata? “Ho seguito tutte le partite dei nostri nazionali. Giroud sta molto bene, ha segnato goal importanti e sono contento per lui. Theo, da quando gioca con la Francia, ha adottato la difesa a 3; è diventato un giocatore completo e affidabile”.

Sul Bologna: “Mi aspetto un Bologna aggressivo con dei giocatori offensivi veloci, l’attendismo non rientra nelle loro caratteristiche. Abbiamo studiato bene le loro posizioni, sui trequarti si scambiano spesso, quindi sceglierò gli uomini con le caratteristiche adatte per vincere la partita”.

Come sta la squadra dopo la sosta? “Ho avuto buone sensazioni, ho visto una squadra attenta e volenterosa. Di solito quando ti alleni così la prestazione arriva”.

