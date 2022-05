Pioli: “Ho creduto dall’inizio allo scudetto. Nessuno voleva arrivare secondo”

Stefano Pioli ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel corso dell’evento per il premio Bulgarelli, tornando sulla vittoria dello scudetto del Milan.

Queste le sue parole: “Quando ci ho creduto veramente allo scudetto? Dall’inizio: i giocatori lo sanno. In tutti i nostri locali avevamo piazzato la classifica dell’anno scorso con 79 punti, per scalarla, e ogni volta chiedevo “Vorreste arrivare secondi?” Tutti dicevano di no. Ci abbiamo creduto, lo abbiamo dimostrato e abbiamo vinto meritatamente. Senza la fiducia di Maldini e Massara non sarebbe stato tutto possibile: i ragazzi sono stati fantastici, ma senza di loro tutto non sarebbe stato possibile. La prima persona alla quale ho pensato al triplice fischio è stato mio padre. Il tatuaggio? Ha un significato grande anche perché l’ho fatto vicino ad altre cose belle che tengo per me. Ora è giusto che ce la godiamo e poi il 4 luglio ripartiamo. In Europa riusciremo a dire la nostra”.

Foto: Twitter Milan