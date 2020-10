Pioli: «Hauge può giocare dal 1′, aspettiamo gli infortunati. Il difensore? Vediamo…»

Conferenza stampa per il Milan che domani è atteso dal match casalingo contro lo Spezia. Stefano Pioli per prima cosa fa gli auguri ad Ibrahimovic che oggi compie gli anni: «Non diciamo quanti ne ha – scherza – Sta bene ed è voglioso di tornare. Mi auguro durante la sosta di recuperare tanti giocatori: non c’è solo lui, mancano anche Romagnoli, Rebic, Conti, Duarte e Musacchio». Per ciò che concerne la formazione di domani, non è da escludere la soluzione Hauge dal 1′. «Potrebbe, l’abbiamo conosciuto ieri, a livello fisico sta bene, forse meglio di noi perchè in Norvegia il campionato è più avanti. E’ convocato e vedremo cosa accadrà». Milan stanco? «Non ci si ferma perchè siamo stanchi ma solo quando il cammino sarà concluso e dobbiamo abituarci a questi impegni ravvicinati. A qualcuno ho chiesto uno sforzo importante». Sul mercato: «Di Dalot parlo quando arriverà. Il difensore? Aspettiamo e vediamo…».

Foto: twitter milan